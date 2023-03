'Una vita da social', truck della Polizia fa tappa a Torino

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Ha fatto tappa a Torino la campagna itinerante della Polizia di Stato di educazione alla legalità nell'ambito del progetto 'Generazioni Connesse'. Il truck ' ha sostato in piazza San Carlo, dove è in corso una tre giorni di sensibilizzazione sul tema della prevenzione nelle sue varie forme.

'Una vita da social', alla sua X edizione, ha toccato finora 400 città, coinvolgendo oltre 2 milioni e mezzo di studenti sia nelle piazze che nelle scuole, 220mila genitori e 125mila insegnanti, per un totale di 17mila istituti scolastici coinvolti.

Molte classi di studenti delle scuole secondarie di Torino si sono susseguite, con la supervisione dei loro insegnanti, a bordo del truck. Con i professionisti del web della Polizia Postale e delle Comunicazioni sono stati affrontati i temi del cyberbullismo e dei rischi del web.

Inoltre, all'interno del "Villaggio della Prevenzione e del Benessere" predisposto in piazza San Carlo nell'ambito della manifestazione 'Just The Woman I Am', sono stati posizionati stand informativi della Polizia Stradale, Ferroviaria e della Questura, che rimarranno a disposizione della collettività fino a domenica pomeriggio. (ANSA).