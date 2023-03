Sisma Turchia: da Piemonte 80 sanitari per ospedale da campo

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - Missione umanitaria italiana e della Regione Piemonte nella Turchia sconvolta dal disastroso terremoto. Ottanta sanitari che prenderanno servizio nell'ospedale da campo EMT-2 di Antiochia sono partiti oggi, dall'aeroporto di Caselle, sul velivolo dell'Aereonautica militari. Ad accompagnarli il presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, il coordinatore della presenza dei sanitari piemontesi Mario Raviolo. "Il Piemonte - ha detto Cirio alla partenza - è una regione che ha buona memoria, ricorda di essere stata aiutata quando aveva bisogno, come è successo nell'alluvione del '94, e quindi restituisce l'aiuto, va dove serve. Siamo partiti per la Turchia, ma andremmo - e andremo, in qualsiasi parte del mondo perché quando c'è bisogno di aiuto il Piemonte risponde 'presente!' Rappresentiamo il Piemonte, l'Italia - ha aggiunto Cirio - che ha messo a disposizione attraverso di noi questo ospedale da campo che è una grande eccellenza, un ospedale che rimarrà a disposizione della Turchia". (ANSA).