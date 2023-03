Piemonte: Rossi, sfida complessa ma dobbiamo avere fiducia

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - "La sfida per le Regionali del 2024 è certamente complessa, ma possibile. Dipenderà da dinamiche di natura nazionale, ma anche dalla nostra capacità nei prossimi mesi di costruire consenso su un progetto di futuro per la nostra regione, giocando la partita fino in fondo". Così' il neo segretario piemontese del Pd, Domenico Rossi, nell'assemblea regionale che l'ha proclamato.

"Loro (le destre, ndr) oggi ci sembrano forti, hanno il vento a favore. Ma noi dobbiamo avere fiducia e lottare", ha aggiunto Rossi. (ANSA).