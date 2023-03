Comunali: a Novi Ligure Lucia Zippo candidata sindaco M5S

(ANSA) - NOVI LIGURE, 04 MAR - Lucia Zippo, 68 anni, consigliere comunale di minoranza uscente, due lauree, consulente aziendale tributaria del lavoro. si candida sindaca di Novi Ligure (Alessandria), come aveva già fatto nel 2019.

Si vota il 14-15 maggio, con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza vista la fine dell'amministrazione leghista di Gian Paolo Cabella e il successivo commissariamento.

Oggi Lucia Zippo si è presentata, con la lista che la sostiene, alla Sala Foral. "Stop sprechi; meno burocrazia e più semplificata; aziende partecipate a servizio della persona; una Novi più a misura di bambini, donne, disabili e più sicura - ha spiegato - sono le nostre proposte. Speriamo di rivedere alle urne giovani e meno: ora o mai più".

Alla presentazione è intervenuta anche la deputata del M5s Chiara Appendino, ex sindaca di Torino: "Amministrare una città è emozionante e difficile allo stesso tempo, - ha detto - ma da lì riesci a capire come cambiare la comunità che ami. Nei Comuni è dove si fa la differenza".

Con Chiara Appendino c'erano l'on. Antonino Iaria, assessore di Torino nella giunta M5s; l'ex senatrice Susy Matrisciano (attuale membro Comitati Territoriali); i consiglieri regionali Sarah Disabato (coordinatore Piemonte) e Sean Sacco. "Le risorse del Pnrr vanno spese bene - ha aggiunto Appendino - l'emergenza sociale richiede una forza politica sensibile e vicina; transizione ecologica e digitale restano priorità. A fronte dell'attuale Governo nazionale è fondamentale avere presidi territoriali che credono in queste battaglie". (ANSA).