Centinaia anarchici per Cospito, corteo diventa guerriglia

TORINO, 04 MAR - Disordini a Torino dove centinaia di anarchici si sono dati appuntamento oggi pomeriggio per una manifestazione di protesta per il caso di Alfredo Cospito, di cui proprio oggi il medico curante, dopo la visita in carcere, ha detto che la situazione fisica "si sta deteriorando rapidamente, anche se il fatto che abbia ripreso a prendere almeno un po' di zucchero la rende un po' meno drammatica". Dopo il raduno in piazza Solferino, nel centro di Torino, gli anarchici, dietro lo striscione "Al fianco di Alfredo , al fianco di chi lotta". mossi in corteo, lasciando una scia di devastazione: rotte vetrine dei negozi, vetri delle auto in sosta a decine, divelti cartelli stradali e totem pubblicitari, incendiati cassonetti, lanciati grossi petardi, bombe carte, sassi e bottiglie. Nel tardo pomeriggio le forze dell'ordine hanno dovuto intervenire con gli idranti e i lacrimogeni nella zona del mercato di Porta Palazzo, per allontanare i manifestanti lontano dal centro di Torino, dopo scene da guerriglia urbana