Calcio: tifosi Alessandria si mobilitano, 'SalviamoiGrigi'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 MAR - Tifosi dell'Alessandria calcio mobilitati per il futuro dei 'grigi'. Oggi una rappresentanza ha fatto un blitz al convegno organizzato nella sede dell'associazione Cultura e Sviluppo per parlare di partecipazione popolare nelle società sportive professionistiche. I tifosi dei 'grigi' hanno appeso striscioni e distribuito volantini accusando l'attuale proprietà del club di scarsa comunicazione Contestato il troppo silenzio intorno alla squadra e società. "A due anni scarsi dalla tanto attesa promozione in B, ci ritroviamo a un passo dai campionati dilettantistici, con una formazione improvvisata e una dirigenza sparita nel nulla. Abbiamo avuto notizie del presidente Luca Di Masi - dicono i tifosi dell'Alessandria - solo in occasioni di conferenze stampa online, dai contenuti spesso contraddittori e poco chiari. Fino a oggi nessuno pare essersi interessato alla vera situazione economica della società, ai suoi bilanci Lo stiamo facendo noi, svegliamo la città dal torpore. I Grigi sono un prezioso bene comune e un patrimonio storico del popolo alessandrino. Pretendiamo chiarezza. 'SALVIAMOIGRIGI'".

Annunciati per i prossimi giorni altri presidi e iniziative.

