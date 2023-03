Quattro arresti per sparatoria davanti pronto soccorso Asti

(ANSA) - ASTI, 03 MAR - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia di Asti, in riferimento a una sparatoria avvenuta lo scorso 19 aprile intorno alla mezzanotte davanti al pronto soccorso di Asti. I quattro arresti sono stati eseguiti all'alba di ieri nella zona di Praia ad Asti, in seguito a indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Asti, nell'ambito dell'operazione Countryman.

Dei quattro, di età compresa tra i 20 e 30 anni, due si trovavano già in carcere, rispettivamente a Torino e a Cuneo, per altra causa. Le perquisizioni - svolte con l'impiego di 130 agenti di polizia - hanno permesso di rinvenire armi, munizioni, droga, oltre a 2.000 euro in contanti, due fucili, una pistola, un ordigno pirotecnico illegale, uno scooter rubato e due micro telefoni.

Le indagini sono comunque ancora in corso, per completare il quadro probatorio. (ANSA).