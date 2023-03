Ogr Torino, riparte programma di accelerazione Techstars

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Le Ogr Torino si confermano per il quarto anno consecutivo quartiere generale del programma "Torino Cities of the Future Techstars Accelerator", promosso da Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo, e Intesa Sanpaolo Innovation Center in collaborazione con l'acceleratore americano Techstars. Le 11 startup europee - di cui 5 italiane - oltre a ricevere finanziamenti, vengono supportate nelle loro scelte strategiche e nella validazione delle ipotesi di mercato.

All'edizione 2023 partecipano Pack, Tutornow, Wibo, Heloola, Empethy (italiane); Artificient, Automatika Robotics, Intuitivo, Preflet, Sirius, start up olandese, Sorair (realtà europee).

Dal suo arrivo alle Ogr, Techstars ha raccolto oltre 70.000.000 di dollari di finanziamenti generando al termine del percorso più di 400 posti di lavoro, supportando le startup a consolidare la propria idea innovativa attraverso l'acquisizione di competenze imprenditoriali attraverso un percorso di 13 settimane.

"Il futuro è nelle città, e prende vita anche grazie ai programmi di innovazione che sosteniamo ogni giorno. La collaborazione con l'acceleratore Techstars, per il quarto anno consecutivo, è un'importante conferma dell'impegno di Fondazione Crt e delle Ogr Torino su innovazione ad alto impatto sociale, sostenibilità, inclusività e investimento nel capitale umano" spiega Massimo Lapucci, ceo delle Ogr Torino e segretario generale di Fondazione Crt. (ANSA).