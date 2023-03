Le Serre Reali si trasformano, al via progetto

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Parte il progetto per le Serre Reali a Torino, destinate a diventare un polo di servizi avanzati. E' il più rilevante tra gli interventi previsti dal Piano Strategico 2021-2024 dei Musei Reali di Torino. Grazie a un fondo di 12 milioni di euro messo a disposizione dal Cipe - Piano Cultura e Turismo, nel 2018 è iniziato il percorso sviluppato da un pool di professionisti guidati dallo studio torinese Isolarchitetti, condiviso con la Soprintendenza. Il cantiere durerà tre anni, durante i quali saranno organizzate visite guidate. Con l'apertura di un secondo ingresso in corso Regina Margherita 105, i Musei Reali si candidano a diventare un ponte tra il centro storico della città, il mercato di Porta Palazzo e i quartieri di Aurora e Barriera di Milano.

Le pareti dei padiglioni saranno trasformate in una immensa vetrina dove esporre pezzi delle collezioni finora nei depositi, dall'archeologia alla pittura, dalle armi agli arredi storici.

Il vecchio salone affacciato sui giardini sarà demolito e sostituito da un nuovo spazio vetrato ad alta tecnologia, che ospiterà una hall di accoglienza dotata di caffetteria, il nuovo auditorium per 120 posti e sale polivalenti attrezzate per convegni, piccole mostre, restauri visibili, attività artistiche ed eventi. Al piano inferiore, si troveranno i depositi di sicurezza dei Musei Reali; una vetrata permetterà al pubblico do vedere com'è organizzato il reparto storage di un museo e il nuovo laboratorio di restauro.

I piani superiori dell'edificio centrale saranno dedicati alle attività educative con spazi ampi e attrezzati. Un obiettivo del progetto è l'abbattimento delle barriere architettoniche. Imponente anche l'investimento nella componente tecnologica, con sistemi avanzati per il controllo microclimatico interno, la sicurezza, attenzione alla sostenibilità energetica e all'impatto ambientale. (ANSA).