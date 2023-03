Il Torino Jazz Festival invade tutta la città, 22-30 aprile

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Il Torino Jazz Festival torna ad essere diffuso, con 49 concerti 93 appuntamenti, 234 musicisti in 62 sedi, per una festa che coinvolge tutta la città. Per 9 giorni, dal 22 al 30 aprile, Torino torna capitale del jazz mondiale con la manifestazione, diretta da Stefano Zenni, che per la sua 11esima edizione propone oltre ai Main Events anche un cartellone nei club, Jazz Talk, Jazz Blitz, Jazz Meeting e Jazz Special. E per i giovani, biglietti a 1 euro per i nati dopo il 2009.

Ad aprire il Tjf, una produzione originale, 'Natura morta con custodia di sax', con estratti del libro omonimo letti da Peppe Servillo accompagnato da un gruppo creato per l'occasione, Tjf All Stars. Fra i grandi nomi in cartellone, Kenny Barron, Steve Coleman, Shabaka Hutchins, Stefano Bollani e la giovane Federica Michisanti. Il 25 aprile Hamid Drake, uno dei maestri della batteria jazz, sarà protagonista di un omaggio a Alice Coltrane con uno spettacolo che porta un messaggio di pace e amore universale. "Un festival molto ricco - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - e un'edizione che va in linea con quello che stiamo provando a fare come amministrazione, cioè portare eventi culturali in tutta la città coinvolgendo tutta la comunità, in particolare i giovani, facendoli essere protagonisti della vita culturale della città". (ANSA).