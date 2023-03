Fridays for Future, oltre 200 persone a Cuneo

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Oltre duecento i partecipanti alla mobilitazione globale per il clima a Cuneo: si sono ritrovati di fronte alla stazione ferroviaria, per poi dare il via al corteo fino al Parco della Resistenza. A ritmo di musica e cori, il corteo ha occupato una corsia nelle varie strade che ha attraversato, creando qualche disagio ma senza bloccare il traffico cittadino.

Tanti i cartelli e gli striscioni esposti durante il corteo, che si è fermato per alcune tappe fissate per invitare a riflettere su temi specifici. Il divieto di produzione di auto a diesel e benzina entro il 2035 e la siccità tra gli argomenti al centro dell'attenzione da parte dei manifestanti, che in alcuni tratti del corteo hanno tracciato i loro pensieri sull'asfalto con i gessetti. (ANSA).