Da eventi sportivi Piemonte 49,2 milioni ricadute economiche

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Gli investimenti sportivi della Regione Piemonte hanno un effetto rilevante sul piano economico: 6,5 milioni di euro stanziati nel 2022 - anno in cui il Piemonte ha vinto il titolo di Regione Europea dello Sport - hanno portato a ricadute per quasi 50 milioni. A scattare questa fotografia è lo studio scientifico commissionato dalla Regione all'istituto di ricerca Ires Piemonte.

L'investimento regionale, il finanziamento pubblico a cui si è affiancato un finanziamento privato di 10,3 milioni di euro, ha portato a ricadute complessive pari a 7,5 volte la cifra di partenza. Ogni euro pubblico stanziato ha prodotto, quindi, 7,5 euro. I grandi eventi promossi dalla Regione sono stati 12 e hanno visto un finanziamento pubblico pari a 2,37 milioni di euro (per una spesa totale di 6,2 milioni, se si sommano i soldi dei privati e di altri enti pubblici). Questi eventi hanno portato a ricadute economiche sul territorio quantificabili in 29,1 milioni di euro, cioè a una cifra 12 volte più grande del contributo regionale. Nel triennio 2020-2022 gli investimenti sportivi della Regione sono cresciuti costantemente. "I dati ci dicono che il Piemonte ha giocato bene le sue carte.

Questo successo ci sprona a proseguire sulla strada di un impegno sempre maggiore" hanno sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca. (ANSA).