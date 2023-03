Cospito: striscione in centro a Torino annuncia corteo

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Uno striscione contro il 41 bis e il Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) è comparso a Torino, nel centro storico, in un punto di via Pietro Micca dove è previsto il passaggio di un corteo dei Fridays for future in corso in mattinata. Lo striscione annuncia la manifestazione nazionale in solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in sciopero della fame, in programma domani pomeriggio nel capoluogo piemontese. (ANSA).