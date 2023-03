TorinoSpettacolo, ritorna Il Piccolo Principe

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Ritorna per l'edizione Torino Spettacolo Il piccolo principe, tratto dal romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, curato da Andrea Dosio e Gian Mesturino, per la regia di Andrea Dosio, impegnato anche come attore. Lo spettacolo, in scena mercoledì 8 marzo ore 21 (e giovedì 9 marzo alle 10, già sold out da tempo!) al Teatro Erba di Torino, vede protagonisti i Germana Erba's Talents. Le musiche sono di Bruno Coli e la preparazione vocale è affidata a Simone Gullì. Le coreografie sono firmate da Gianni Mancini e le scene da Anna Rita Schirra. Il disegno della campagna di comunicazione è di Beppe Cotella.

Il piccolo principe è il testo francese per l'infanzia più tradotto e più letto dalla sua pubblicazione. (ANSA).