Seeyousound, Country Gold migliore Film di Fiction

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Country Gold di Mickey Reece migliore film di fiction Francesca Evangelisti; What you could not visualize di Marco Porsia miglior documentario: The Delay di Mattia Napoli miglior cortometraggio; Yana-June di Magdalena Zielinska miglior videoclip Nicola Rondolino. Sono i film vincitori della nona edizione di Seeyousound International Music Film Festival che dal 24 febbraio ha portato a Torino un programma di 79 film tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e videoclip con il meglio della cinematografia internazionale a tematica musicale.

Il calendario di Seeyousound 9 ha coinvolto 8 location in città (Cinema Massimo, Cinema Teatro Maffei, Recontemporary, Museo del Cinema, Café des Arts, Magazzino sul Po, Porto Urbano e Spazio Musa) con 54 appuntamenti di cui 22 momenti di musica live, sonorizzazioni e dj set e la mostra The Sun Has No Shadow di Rebecca Salvadori che ha visto la partecipazione di circa 200 persone nella sola giornata di inaugurazione e che sarà visitabile fino all'11 marzo da Recontemporary.

Sono stati 4.250 i biglietti staccati in questa edizione (oltre il 50% in più rispetto a quella precedente); tra questi molti hanno scelto la formula dell'abbonamento. Seeyousound 9 ha portato in sala una sessantina di ospiti da tutto il mondo arricchendo le proiezioni con la voce di registi e protagonisti e ridistribuendo sul territorio risorse economiche per una cifra stimata di 23.000 euro tra costi di alloggi e pasti, trasporti e spese vive di affitto e gestione degli spazi in cui si è svolto il festival. (ANSA).