Sci: Bassino salta le gare di Kvitfjell, rientrata in Italia

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Marta Bassino non prenderà parte alle gare di coppa del mondo di sci in programma nel week end a Kvitfjell. La campionessa piemontese, oro in Superg ai recenti mondiali, è rientrata in Italia per motivi personali.

Salta l'appuntamento in Norvegia anche Karoline Pichler: l'altoatesina accusa un problema di natura muscolo-tendineo ai gemelli dalla gamba sinistra e quindi è stata costretta alla rinuncia. (ANSA).