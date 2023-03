Musica da camera, 125 al concorso internazionale under 33

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Saranno 27 le formazioni under33 di musica da camera, per un totale di 125 musicisti in arrivo da 18 paesi del mondo, a esibirsi nell'International Chamber Music Competition 'Pinerolo e Torino Città Metropolitana', che torna quest'anno, dal 6 al 12 marzo, con concerti all'Accademia di Musica di Pinerolo e al Conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Torino. Il concorso avrà una giuria internazionale con 7 musicisti di fama internazionale: Lukas Hagen (Austria), violino; Gabriele Mirabassi (Italia), clarinetto; Liisa Randalu (Estonia), viola; Miklós Perényi (Ungheria), violoncello; Marco Zuccarini (Italia), direttore d'orchestra; Joel Hoffman (USA), compositore; il settimo giurato è Claus-Christian Schuster (Austria), pianoforte mentre nella prima fase del concorso ha fatto parte della giuria Klauss Kaufmann (Germania). Le prove eliminatorie e le semifinali si tengono nella sala concerti dell'Accademia di Musica di Pinerolo a ingresso libero, la finale domenica 12 marzo nella sala concerti del Conservatorio 'Verdi' di Torino, con il clou previsto dalle ore 18.

"L'International Chamber Music Competition continua a rappresentare per Torino un'importante e prestigiosa realtà che contribuisce a mettere in luce il territorio metropolitano nel panorama internazionale", sottolinea il sindaco, Stefano Lo Russo. "L'intenso lavoro di formazione e di pratica concertistica svolto dall'Accademia ha permesso di stabilire contatti con le realtà musicali di tutto il mondo - commenta Luca Salvai, sindaco di Pinerolo - Il concorso di musica da camera conferma e corona dunque questa pluriennale attività".

La prima edizione del concorso si è tenuta nel 1994, anno in cui è nata l'Accademia di Musica di Pinerolo - ricorda Laura Richaud, direttore dell'Accademia di Musica -. Entrambe sono nate dal desiderio di sostenere giovani di grande talento nel loro percorso verso la professione e si può dire che siano cresciute insieme. L'Accademia oggi è riconosciuta tra le quattro più rinomate istituzioni di alta formazione musicale in Italia e il Concorso è membro della WFIMC - World Federation of International Music Competitions di Ginevra (Unesco). (ANSA).