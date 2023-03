Intesa Vita, 360 milioni per salire al 100% di Rbm Salute

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Intesa Sanpaolo Vita sale al 100% di Intesa Sanpaolo Rbm Salute rilevando per 360 milioni in contanti il 26,2% del capitale ancora detenuto dalla famiglia Favaretto (tramite Rbh). L'operazione, approvata dai cda dell'istituto guidato da Carlo Messina e della società assicurativa del gruppo bancario, avviene in anticipo rispetto all'esercizio delle due opzioni call, fissate inizialmente al 2026 e al 2029.

Nel 2020 Intesa Sanpaolo Vita aveva acquisito per 325 milioni euro il 50%+1 azione da Rbh e a fine 2021 era stata deliberata un'operazione di rafforzamento patrimoniale, alla quale non aveva partecipato la famiglia Favaretto, diluitasi così al 26,2%.

Lo sviluppo del settore salute si conferma un elemento chiave per la crescita della Divisione Insurance del gruppo bancario.

(ANSA).