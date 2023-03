Una canzone dedicata al Toro, lunedì sera all'Olimpico

(ANSA) - ASTI, 01 MAR - "Una promessa d'amore": è questo il titolo della canzone firmata dal giovane artista di Asti, Alessandro De Muro,, dedicata al Toro. Sarà eseguita per la prima volta all'Olimpico di Torino lunedì 6 marzo, in occasione della partita contro il Bologna.

"Seguo il calcio e sono un grande tifoso del Torino - spiega De Muro - sarà un onore per me cantarla sul terreno di gioco durante l'intervallo della partita di lunedì". (ANSA).