Torna Bac, architettura e food s'incontrano a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Torna Bac (Best Architecture Competition), la più grande competizione di Architettura organizzata da studenti per studenti, che l'11 marzo vede convergere a Torino circa 150 partecipanti dal mondo per elaborare idee e creare soluzioni innovative. A supporto dell'undicesima edizione c'è Natruly, brand spagnolo dell'healthy food, sbarcato in Italia poco più di un anno fa.

"Sostenere questo evento a Torino ci consente di rivolgerci a un pubblico giovane sensibile alle innovazioni, aperto al cambiamento e alla cura dell'Uomo e del Pianeta. La nostra missione è creare e consolidare la cultura e la consapevolezza dell'alimentazione sana, senza mai rinunciare al gusto. Non è un percorso banale, perché si scontra con abitudini radicate e giganti del food che mettono il profitto davanti alla salubrità.

Confidiamo che i giovani possano essere volano di nuove abitudini verso un'alimentazione più sana e più attenta agli ingredienti dei cibi confezionati" commenta Niklas Gustafson, fondatore di Natruly con Octavio Laguía.

L'evento, gratuito, è organizzato dalla sede di Torino dell'associazione Best (Board of European Student of Technology), con il patrocinio del Politecnico. (ANSA).