Restano ombre ma migliora fiducia imprese terziario torinesi

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Il 2022 è stato meno negativo del previsto e tra le imprese del terziario della provincia di Torino risale la fiducia anche se restano le ombre, come le difficoltà nel commercio al dettaglio non alimentare e l'irrigidimento delle banche nella concessione dei crediti. E' il quadro delineato dalla ricerca realizzata da Confcommercio Torino in collaborazione con Format Research, presentata oggi nel capoluogo piemontese. Circa l'andamento dell'economia italiana il 17% degli imprenditori interpellati pensa che migliorerà, il 50% lo vede stabile, il che porta l'indice - che si calcola sommando il primo dato con la metà del secondo - a 42, in netto miglioramento rispetto al dato, 23, del trimestre precedente.

Meglio ancora le previsioni riguardo all'andamento della propria impresa: per il 20% migliorerà, per il 54% resterà stabile, con un indice di 47, superiore alla media italiana, 45.

Tra le imprese del terziario, inoltre, miglior l'indicatore dei ricavi, quota 46 nell'ultimo trimestre 2022, 53 nei primi tre mesi del 2023, contro una media nazionale prevista di 48.

Resta stabile la situazione dell'occupazione, mentre aumenta la quota di imprese che si rivolgono al sistema bancario per avere un credito. Ma peggiora, dal 24% al 28%, la quota delle aziende le cui richieste non sono accolte o sono soddisfatte solo in parte. La ricerca, inoltre, evidenzia "cambiamenti significativi" nelle abitudini dei consumatori: il 46,6% ha notato una riduzione degli acquisti, il 39,9% una riduzione del volume di spesa, il 30% una riduzione nella qualità dei prodotti acquistati. (ANSA).