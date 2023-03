In mostra 'Donne, scienza, lavoro' al Consiglio regionale

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Nell'ambito delle iniziative sostenute dal Consiglio regionale per la festa della donna, è stata inaugurata all'Urp in via Arsenale a Torino la mostra fotografica 'Donne, Scienza e Lavoro' che rimarrà esposta nelle vetrine fino al 31 marzo. In esposizione le immagini di donne che si sono distinte come scienziate o in altri campi professionali.

"Troppo spesso ancora oggi - ha detto il consigliere segretario Gianluca Gavazza, che ha portato il saluto istituzionale del Consiglio regionale insieme al consigliere segretario Ivano Martinetti - le ragazze si sentono dire 'non sarai mai brava come un uomo':. Sono barriere culturali che bisogna abbattere raccontando come le donne nel corso della storia abbiano lasciato il segno".

Anna Mantini, consigliera di Parità della Regione Piemonte, ha sottolineato come spesso le ragazze non si indirizzano verso le materie scientifiche. "Osservare in questa mostra le vicende di donne che hanno fatto la storia delle scienza e hanno raggiunto alti traguardi - ha detto - può servire a superare i pregiudizi".

Giovanna Cristina Gado, referente dell'associazione Toponomastica femminile, che ha realizzato nel concreto la mostra, ha sottolineato che "sono intitolate a donne solo il 5% delle vie". E Ornella Toselli, presidente della Consulta femminile regionale, ha sottolineato che "a Lidia Poët, prima avvocata donna in Italia, è stata dedicata solo un'area gioco in un giardino". (ANSA).