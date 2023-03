Cassa Dottori Commercialisti, le professioniste sono il 40%

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Sono 2.475 gli iscritti torinesi alla Cassa Dottori Commercialisti, quasi il 60% del totale dei professionisti piemontesi associati all'Ente di previdenza e assistenza di categoria. I giovani rappresentano il 23,5%, una percentuale maggiore rispetto alla media nazionale (21,1%) e in linea con quella regionale (24%). Le donne sono invece il 40,6% del totale, valore nettamente superiore a quello nazionale (33,3%) e regionale (38,9%). I redditi e i volumi d'affari dichiarati nel 2022 per i dottori commercialisti torinesi è in netto miglioramento rispetto all'anno precedente: il reddito medio è in crescita del 10,4% rispetto a quello dell'anno precedente (89mila euro contro gli oltre 80mila del 2021) e un volume d'affari che ha raggiunto quasi 165mila euro rispetto agli oltre 150mila euro dichiarati nel 2021 (+9,4%).

"Per mantenere un sistema previdenziale equo e sostenibile, è fondamentale per la Cassa porre attenzione sull'evoluzione della composizione anagrafica e demografica degli iscritti" spiega Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti.

"In questi anni abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla promozione di politiche di welfare che sostengano la componente femminile e favoriscano l'accesso dei giovani alla professione".

Nel 2022, per i professionisti torinesi, la Cassa Dottori Commercialisti ha erogato contributi di assistenza ordinaria per oltre 555mila euro, di cui il 75,1% è stato destinato al sostegno delle iscritte. A supporto degli iscritti torinesi, la Cassa Dottori Commercialisti - che il 3 febbraio scorso ha compiuto 60 anni di attività - organizza, venerdì 3 marzo, nella sede Odcec di Torino, in via Carlo Alberto 59, il convegno La Cassa incontra gli iscritti, in collaborazione l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino. (ANSA).