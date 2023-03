Alla filiera del cinema in Piemonte 20 milioni dalla Regione

(ANSA) - TORINO, 01 MAR - Oltre venti milioni per la filiera del cinema, destinati a transizione digitale, produzione, sostegno alle sale sono l'impegno preso dalla Giunta della Regione Piemonte con un documento che impegna a rafforzare le attività di tutto il comparto con un intervento considerato tra i più imponenti degli ultimi anni, dopo il periodo di chiusure causate dalla pandemia di Covid 19, con difficoltà per gli esercenti, che portano ogni anno davanti allo schermo circa 7 milioni di persone. Si tratta di un aiuto economico annunciato nei giorni del Torino Film Festival all'interno di Torino Film Industry, che si compone di tre misure da otto milioni di euro, dodici milioni di euro e 400.000 euro.

"Quello con il cinema - hanno sottolineato il presidente della Regione, Alberto Ciro, e gli assessori alla Cultura, Vittoria Poggio, e alle Attività produttive, Andrea Tronzano - è un legame storico e unico che la Regione desidera continuare a fare crescere, anche grazie al prezioso lavoro della Film Commission Torino Piemonte. Basti pensare al successo della serie Netflix "La Legge di Lidia Poët" e all'imminente uscita di "Fast and Furious 10", girato anche a Torino. Per questo motivo investiamo su tutta la filiera con oltre 20 milioni di euro per quella che consideriamo una industria di eccellenza piemontese, che negli anni ha scalato tutte le classifiche di settore".

"Si tratta di una misura mai vista prima, diciamo storica, frutto di oltre un anno di lavoro condiviso" commentano Arrigo Tomelleri, presidente Anec Piemonte Valle d'Aosta, e Simone Castagno, vicepresidente Anec nazionale e delegato Anec Piemonte e Valle d'Aosta. (ANSA).