Riccardo III di Székel debutta al Teatro Carignano di Torino

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Al Teatro Carignano di Torino, martedì 7 marzo alle 19.30, andrà in scena in prima nazionale Riccardo III da William Shakespeare, diretto dalla regista ungherese Kriszta Székely. Per questo allestimento ha realizzato l'adattamento del testo il drammaturgo Ármin Szabó-Székely; la traduzione è a cura di Tamara Török. Lo spettacolo è interpretato da Paolo Pierobon, Matteo Alì, Stefano Guerrieri, Manuela Kustermann, Lisa Lendaro, Nicola Lorusso, Alberto Boubakar Malanchino, Elisabetta Mazzullo, Nicola Pannelli, Marta Pizzigallo, Francesco Bolo Rossini, Jacopo Venturiero e da, in video, Alessandro Bonardo, Tommaso Labis. Le scene sono di scene Botond Devich, i costumi di Dóra Pattantyus, le luci di Pasquale Mari, il suono di Claudio Tortorici e i video di Vince Varga.

Riccardo III è prodotto da Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, da Emilia Romagna Teatro Ert - Teatro Nazionale e dal Teatro Stabile di Bolzano. Sarà replicato al Carignano fino al 26 marzo e poi verrà rappresentato in tournée fino al 21 maggio.

