Lo Russo, l'esempio di Carpanini continua a guidarci

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - "Sono passati ventidue anni dalla scomparsa di Domenico Carpanini. Ventidue anni in cui la sua figura, il suo insegnamento non sono stati dimenticati, e non hanno perso nulla della loro forza. Il suo esempio continua a guidarci, e noi siamo onorati di tenere viva la sua memoria".

Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ricorda, in occasione della cerimonia al cimitero Monumentale per l'anniversario della morte, l'ex vicesindaco, scomparso il 28 febbraio 2001 durante il primo faccia a faccia con lo sfidante nella campagna elettorale che lo vedeva candidato alla carica di primo cittadino.

"La sua morte fu un grande colpo per tutta la Città, per l'intera comunità torinese - sottolinea Lo Russo - che lo stimava profondamente e che vedeva in lui un punto di riferimento. Domenico ha messo il suo impegno al servizio di una città che amava profondamente: un amore - aggiunge - che ha dimostrato dedicandosi con grande generosità all'amministrazione, spendendo le sue energie e i suoi talenti per il bene di tutte e di tutti". (ANSA).