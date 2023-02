Innovazione: crescono incubatori, 237 con 1.700 dipendenti

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Riprende e si specializza la crescita degli incubatori e acceleratori in Italia: sono 237 e occupano un totale di circa 1.700 dipendenti. La maggior parte opera nel Nord-Ovest, con prevalenza in Lombardia, dove ne sono presenti 57. Nel resto del Paese si distinguono Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Campania, rispettivamente con 29, 22, 18, 16 incubatori. Un incubatore su due supporta organizzazioni a significativo impatto sociale o ambientale.

Sono i dati del Report del Social Innovation Monitor (Sim) con base al Politecnico di Torino.

Gli incubatori e acceleratori sono un importante elemento del sistema imprenditoriale, sottolinea Davide Moro, vicedirettore della ricerca. Secondo il report Sim, infatti, gli incubatori e acceleratori sul territorio hanno incubato circa 3.600 startup e hanno fatturato circa 550 milioni di euro..

Circa la metà degli incubatori e acceleratori rientra nella categoria Business Incubator, l'altra metà in quella Mixed o Social Incubator. Uno su due supporta organizzazioni a significativo impatto sociale o ambientale. I settori più rappresentati, per le organizzazioni incubate a significativo impatto sociale o ambientale, sono quelli relativi alla salute e benessere (incluso sport) e sviluppo della comunità. Più della metà è una società a responsabilità limitata, il 17% società per azioni. Per quanto riguarda i principali servizi offerti dagli incubatori il primo risulta l'"accompagnamento manageriale", seguito da "supporto allo sviluppo di relazioni" e dal "supporto alla ricerca di finanziamenti". Altri servizi rilevanti sono la fruizione di spazi fisici e la formazione imprenditoriale e manageriale. (ANSA).