Ecco Centai, centro di ricerca dell'intelligenza artificiale

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Ecco Centai, il centro di ricerca avanzata nel campo dell'Intelligenza Artificiale, nato dalla partnership tra Intesa Sanpaolo e un team internazionale di ricercatori. È stato presentato alle Gallerie d'Italia di Torino, in 'occasione della prima proiezione di Vοῦς/Nous, video installazione immersiva pensata per raccontare la scienza e gli scienziati attraverso le interviste ai ricercatori di Centai.

L'evento e la proiezione anticipano Navigating the Research Frontier of AI and Complexity, una due giorni di incontri che si terranno l'1 e 2 marzo all'Auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino.

"L'accordo fra Intesa Sanpaolo e SoM, che ha dato vita a Centai, è un inedito abbraccio fra il sistema bancario e la scienza, per contribuire a creare quel mondo nuovo e diverso in cui l'uomo vivrà la sua vita di cittadino e la banca si trasformerà in un grande ecosistema di servizi che renderanno quella vita più equa, serena, ricca" spiega Mario Rasetti, responsabile del Comitato Scientifico di Centai.

"Intesa Sanpaolo ha l'ambizione di aprire nuove strade nel campo dell'Intelligenza Artificiale e di farlo partendo da Torino, città da sempre vocata all'innovazione, sede della nostra Banca e cuore della trasformazione digitale e tecnologica del nostro Gruppo. Con Centai avremo l'opportunità di approfondire le ricerche di frontiera sull'Artificial Intelligence e di anticipare i grandi cambiamenti che il suo utilizzo comporterà in tanti settori, investendo per tempo sulle migliori competenze e tecnologie" sottolinea Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. (ANSA).