Consorzio Vini di Acqui e Gambero Rosso, scatta il tour

(ANSA) - ACQUI TERME, 28 FEB - Il Consorzio di Tutela Vini d'Acqui e Gambero Rosso, per la prima volta, insieme in una collaborazione per scoprire il Monferrato - patrimonio Unesco dal 2014 - attraverso il Brachetto d'Acqui nella versione dolce e l'Acqui Rosé, spumante e fermo e Rosso-secco. Un vero e proprio tour, da marzo a giugno, con degustazione, master class e wine tasting. Abbinamenti pensati ad hoc dalla tradizione culinaria del territorio e nuove interpretazioni gastronomiche valorizzeranno le caratteristiche del vino.

Primo appuntamento il 6 marzo al Bricks di Torino; si replica il 20 a Palazzo Copernico Garibaldi, sede Gambero Rosso Academy.

Sarà, poi, la volta di Napoli il 26 aprile al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo e il 21 giugno al Gambero Rosso Academy di Roma. In degustazione: Acqui docg Rosé Spumante NV, docg Rosé fermo 2021, docg Rosso 2020; Brachetto d'Acqui docg Spumante 2022, d'Acqui docg Tappo raso 2022, docg Passito 2020. (ANSA).