Bioparco Zoom riapre il 4 marzo, censiti 300 esemplari

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Il bioparco Zoom, giardino zoologico a Cumiana alle porte di Torino, riaprirà al pubblico dal 4 marzo.

Come ogni anno, prima di accogliere nuovamente i visitatori, il personale del bioparco si è occupato di censire gli animali ospitati negli 11 habitat del parco. Si tratta di 300 esemplari appartenenti a 80 specie, che sono stati analizzati per peso, altezza, abitudini e dati di crescita.

Il lavoro, che richiede tempo, pazienza e ingegno perché non tutti gli animali si fanno avvicinare facilmente, è durato cinque giorni. Fra le specie più diffidenti, segnalano dal bioparco, figurano i rapaci, le lontre e il panda rosso.

Le informazioni saranno inviate allo Zims (Zoological Information Management System), un database per la condivisione di ricerche e attività didattiche con l'obiettivo di preservare le specie a rischio di estinzione con programmi di conservazione e tutela. (ANSA).