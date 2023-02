Amianto: aperta raccolta candidature 'Premio Eternot 2023'

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 28 FEB - Si aprono le candidature per il Premio Vivaio Eternot 2023, organizzato dal Comune di Casale Monferrato in occasione della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto (28 aprile). Il riconoscimento sarà assegnato a un massimo di 10, tra enti, amministrazioni o cittadini, che si siano distinti per l'impegno nella cura, ricerca, diffusione dell'informazione, in importanti e significative azioni di bonifica, nelle battaglie sociali e legali legate ai danni causati dall'amianto.

Invio con email di candidature e segnalazioni da domani al 31 marzo. La pianta di Davidia Involucrata, anche detta Albero dei fazzoletti - prodotta all'interno del monumento vivo realizzato nel Parco Eternot - sarà consegnata durante gli eventi per celebrare la Giornata. Nel Comitato organizzatore il sindaco Federico Riboldi; il presidente Afeva (Associazione familiari vittime amianto) Giuliana Busto; Gea Casolaro, l'artista che ha creato il Vivaio Eternot, 7 componenti invitati annualmente, scelti tra i rappresentanti di istituzioni, operatori culturali, giornalisti, scrittori, ricercatori, medici e associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente. (ANSA).