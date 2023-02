Allegri, il quarto posto è distante, ma abbiamo fatto 50 punti

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "I ragazzi hanno disputato davvero una bella partita contro una squadra difficile da affrontare. E' stata una vittoria meritata". Così, dai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, al termine del derby vinto 4-2 contro il Torino. "Se ci stiamo avvicinando al quarto posto? Dieci punti sono tanti - dice ancora Allegri -: oggi abbiamo agguantato il Bologna e staccato il Torino.

Dobbiamo anche dire che sul campo abbiamo conquistato 50 punti, per non dire 52...". Il riferimento del tecnico dei bianconeri è non solo ai 15 punti di penalizzazione, ma anche al gol annullato da Milik contro la Salernitana, decisione arbitrale che Allegri ancora non ha 'digerito'.. (ANSA).