Torino: Juric, a volte il derby lo vince il più debole

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "Abbiamo fatto una buona settimana e recuperato qualcuno, alzando il livello di altri: penso che siamo pronti, a volte vince chi è più debole": il tecnico del Torino, Ivan Juric, carica l'ambiente in vista della stracittadina contro la Juventus. "Non ci saranno grandi sorprese di formazione - aggiunge l'allenatore alla vigilia della sfida allo Stadium, nella conferenza stampa in serata - e penso che Ricci subentrerà a gara in corso, mentre Ilic dovrebbe giocare".

Il tecnico croato tocca anche corde più profonde: "I giocatori possono innamorarsi della maglia per restare più a lungo, voglio introdurre questo amore perché poi esplode - dice Juric - e dobbiamo trasmetterlo verso la società perché è diversa rispetto ad altre". (ANSA).