Superbonus: Unc, bilancio condominiali a rischio per liti

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Con il blocco del Superbonus, aumentano le richieste di assistenza di proprietari di case e imprese per "liti dovute ai bonus edilizi". Lo sottolinea l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente di Unc (Unione nazionale consumatori) Piemonte.

"Lo stop forzoso dei cantieri in regione dovuto al blocco della cessione dei crediti ai costruttori - spiega il legale - ha prodotto una serie di problemi ulteriori quali l'aumento del rischio furti per via dei ponteggi di fatto abbandonati. Il contenzioso giuridico rischia di gravare, a procedimenti conclusi, in media dai 500 ai 1.000 euro pro capite per edifici con una media di 20 appartamenti cadauno. Chiaro è che le unità abitative con minor numero di alloggi, ai fini degli oneri legali, sono in quota parte le più penalizzate. Così come le uni o le bifamiliari, ove i componenti mono o bireddito si confrontano già da un triennio con l'aumento costante del costo della vita".

Secondo la presidente di Unc Piemonte, inoltre, "il caro-energia privato e legato al teleriscaldamento ha già compromesso la tenuta dei bilanci condominiali: ai quali la spesa per controversie edilizie rischia di assestare il colpo di grazia, con un rischio maggiore di potenziali esecuzioni immobiliari". (ANSA).