Pd: a Torino e provincia il 67% sceglie Schlein

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - A Torino Elly Schlein 'sbanca' le urne e ottiene il doppio dei voti del suo concorrente, Stefano Bonaccini. Secondo il dati, al momento ufficiosi, diffusi dal partito in città e in provincia sono stati 32.535 i voti validi su 32.721 votanti, di cui 21.641, pari al 67%, per Schlein e 10.894, pari al 33%, per Bonaccini. "Complimenti a Elly Schlein neoeletta segretaria del Pd -, è stata una grande festa di democrazia e partecipazione- afferma Marcello Mazzù, segretario della federazione metropolitana del Pd -. E complimenti al popolo democratico che è venuto a votare, con un alto esercizio di democrazia interna, anche in un momento difficile per la sinistra, anche in condizioni meteo avverse.

Più di 500 volontarie e volontari a lavoro per una macchina di democrazia", aggiunge Mazzù che esorta, "ora ripartiamo subito da questo nuovo entusiasmo e da questo più di un milione di persone per avviare un ampio percorso partecipato sul territorio che ci porterà il prossimo anno alle elezioni regionali del Piemonte, oltre che alle Europee". (ANSA).