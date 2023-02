Nel Cuneese allerta gialla, mercoledì neve da 6-700 metri

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Si è attenuata la perturbazione che ha portato fino a 50 cm di neve fresca in molte vallate cuneesi e imbiancata la collina torinese. Oggi e domani da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sono previste ancora deboli precipitazioni nel sud-ovest del Piemonte mentre per le nevicate e il rischio valanghe resterà allerta gialle nelle valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro.

Mercoledì è previsto un nuovo peggioramento del tempo, con quota neve più alta rispetto al weekend, da 6-700 metri. (ANSA).