Musica: al via progetto Parco Tanaro, arriva ad Alba Mr Rain

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Parte il progetto per il nuovo spazio a Parco Tanaro. Per inaugurarlo arriverà giovedì 20 luglio ad Alba Mr Rain, l'autore del brano Supereroi certificato disco di platino a due settimane dall'uscita, che ha conquistato il pubblico di Sanremo aggiudicandosi il podio della kermesse ed emozionando tutte le generazioni, dai grandi ai più piccoli.

Mr Rain è il primo ospite annunciato di un ricco cartellone di concerti, serate e iniziative che animeranno la capitale del tartufo nell'ambito del progetto di riqualificazione del Parco fluviale. D'accordo con l'autore - da sempre sensibile alle tematiche ambientali - il 10 % dell'incasso del concerto sarà destinato alla messa a dimora di nuove piante nell'area parco.

Le prevendite sono infatti aperte da martedì 28 febbraio alle ore 15.00 su Ticketone e Dice.

"È un bel segnale sapere che un grande artista che arriva direttamente dal palco di Sanremo abbia accettato di esibirsi a Parco Tanaro, dando valore a un'idea di rilancio dell'area che passa per il progetto di Collisioni" commentano il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore al turismo e alle manifestazioni Emanuele Bolla. "Questo concerto rappresenta un tassello della riqualificazione dell'area che nel tempo saprà affermarsi come luogo di incontro aperto agli Albesi e a quegli enti e associazioni disponibili a proporre attività sugli spazi in modo coerente, trasformando sempre di più il parco in un luogo vivo e capace di fare incontrare le persone". (ANSA).