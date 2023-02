Dolci di Pasqua, nasce a Riale la colomba d'alta quota

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Nasce in Piemonte, a Riale (Verbania), la colomba "al sapore di montagna", a 1.800 metri di altitudine. Realizzata dallo chef Matteo Sormani, sarà possibile degustarla anche a Torino in occasione di "Una Mole di Colombe" la vetrina di eccellenze artigianali dei dolci pasquali in calendario il 25 e 26 marzo.

A connotare le Colombe dello chef Sormani, già artefice anche dei panettoni 'di montagna' sono gli ingredienti d'alta quota: l'aria e l'acqua che incidono nel prodotto finale, oltre al lievito madre, che lo chef conserva da 13 anni, reso dolce proprio dall'acqua pura di cui sono ricche le Alpi Lepontine.-gustativa, esperienziale.

Saranno circa 600 le Colombe che quest'anno saranno preparate a Riale. Dall'1 marzo sarà possibile acquistarle online. (ANSA).