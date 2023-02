Tav: Comba (Fd) al cantiere, "2023 anno della ripartenza"

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Comba, ha visitato questo pomeriggio, insieme al nuovo responsabile regionale logistica di FdI Mino Giachino e ad una delegazione del movimento 'Sì Tav', il cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte, in Val di Susa.

"Il 2023 - ha detto Comba alla fine dalla visita - deve essere l'anno della ripartenza alla grande dei lavori al nuovo tunnel da parte italiana".

Per Comba "La Tav è l'opera delle opere che rimetterà Torino e il Piemonte al centro dei traffici commerciali e turistici europei, condizione indispensabile per ritornare a crescere di più creando occasioni di lavoro per i giovani e per i disoccupati della Bassa Valle di Susa e di Torino".

"Ho voluto compiere questa visita anche per rendere omaggio ai lavoratori del cantiere e alle forze dell'ordine che garantiscono la sicurezza a un cantiere di interesse nazionale", ha concluso Comba. (ANSA).