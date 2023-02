Manifacturing 4.0, concluso master Confindustria-Politecnico

(ANSA) - CUNEO, 24 FEB - Si è chiuso con la consegna degli attestati nella sede di Confindustria Cuneo il Master di II livello "Manifacturing 4.0" del Politecnico di Torino, realizzato in collaborazione con l'associazione imprenditoriale e con il finanziamento della Regione Piemonte. Gli 11 studenti coinvolti, giovani laureati in ingegneria giunti da tutta Italia, hanno completato il ciclo con lezioni sia da remoto sia in presenza, presso la sede del Politecnico a Mondovì. Centrale la collaborazione delle imprese: 9 masteristi sono stati assunti full time come apprendisti in alta formazione nelle sedi Michelin di Cuneo e Alessandria, altri due alla Westport Fuel Systems di Cherasco (ex MTM). La cerimonia di chiusura del corso è stata anche l'occasione per ribadire la volontà di Confindustria di investire sul polo formativo di Mondovì, dove a settembre - ha annunciato il presidente Mauro Gola - verrà aperto un nuovo sportello dedicato alle aziende. "Da qui a fine anno apriremo spazi di innovazione e trasferimento tecnologico legati all'industria 4.0, da utilizzare insieme alle aziende del territorio" ha confermato il responsabile della sede monregalese del Politecnico Paolo Fino. Il master, ha ricordato, è una delle prime iniziative portate a conclusione dalla riapertura della sede, rimasta chiusa dal 2010 al 2019. Il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, intervenuto con un videomessaggio, si è detto "molto grato a Confindustria Cuneo e a Regione Piemonte per aver finanziato questo progetto che abbiamo portato avanti nella sede di Mondovì. Un'ulteriore prova della forza del rapporto con il territorio del Cuneese". (ANSA).