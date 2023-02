Imprese Vincenti, 14/a tappa dedicata al Terzo Settore

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Torna a Torino, per il suo 14° appuntamento, il roadshow di 'Imprese Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione dell'eccellenza imprenditoriale che premia le piccole e medie imprese che hanno saputo reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto, con un'attenzione particolare ai filoni progettuali del Pnrr. La tappa del 24 febbraio è dedicata al tema 'Impact' e all'impatto sociale delle aziende del Terzo Settore. Anche in questo appuntamento, in programma oggi alle 17.30 al grattacielo Intesa Sanpaolo, saranno premiate 10 eccellenze. La quarta edizione di Imprese Vincenti terminerà poi con un evento conclusivo rivolto a tutte le 140 aziende premiate che si confronteranno sui fattori di successo dell'imprenditoria italiana. (ANSA).