Arrestati due della baby gang che aggredì figlio di Pirlo

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Sono stati arrestati due componenti della baby gang che alcuni giorni fa avevano aggredito, lanciando sassi alla sua auto, Nicolò Pirlo, 19 anni, figlio di Andrea, ex giocatore e allenatore della Juventus. I due minorenni, di cui uno già sottoposto a daspo urbano, sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia San Carlo di Torino dopo che, dietro minacce, avevano rapinato di un telefono cellulare un loro coetaneo. Dagli accertamenti è emerso che i due sarebbero gli autori di altre due rapine, di cui una tentata, avvenute nei giorni scorsi e che avrebbero danneggiato l'auto di Nicolò Pirlo mentre questa passava in via Giolitti, nel centro di Torino. Pirlo junior aveva immortalato l'aggressione in un un video poi diffuso sui social, diventato virale. Secondo gli investigatori i due farebbero parte di una baby-gang che frequenta i giardini Cavour e piazza Maria Teresa, nel salotto buono del capoluogo piemontese. (ANSA).