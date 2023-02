Ambiente: Barricalla, modello piemontese è all'avanguardia

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Nel trattamento dei rifiuti considerati pericolosi "l'elusione della legge e la gestione inadeguata dei materiali sono pratiche diverse che però, sull'ambiente e sulla collettività, producono i medesimi effetti nocivi". A parlarne è Mauro Anetrini, presidente di Barricalla, la principale discarica italiana, alle porte di Torino.

L'intervento è a commento degli sviluppi di un'inchiesta dei carabinieri del Noe su un traffico illecito di rifiuti che, da Milano, ha portato anche al coinvolgimento di Maurizio Rullo, ex patron del Novara calcio.

"I costi dello smaltimento - osserva Anetrini - inducono molti a scegliere la strada dell'illegalità. Ma i danni, in questo caso, sono superiori, e ricadono su tutti. Servirsi di impianti che operano in regime di sicurezza è essenziale. Tanto per l'ambiente, visto che si tratta dello stato di terreni, falde, aria, quanto per le comunità circostanti".

Barricalla, partecipata dalla Regione, si estende su un'area di 150 mila mq e accoglie rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fanghi da depurazione di acque, scorie industriali, ceneri di abbattimento fumi. "Posso affermare - prosegue Anetrini - che disponiamo di tecnologie all'avanguardia e di tecnici di altissimo profilo. Da noi la percentuale di fibre di amianto è inferiore a quella rilevabile nel centro di Torino, e per evitare dispersioni gli impianti si bloccano non appena l'intensità del vento tocca i 6 m/s. Abbiamo le api, che sono importantissime come biondicatori: la loro presenza è un segnale di salubrità dell'ambiente. E produciamo energia verde, pulita".

"Noi - sottolinea ancora il presidente - siamo in attivo. Questo mi spinge a dire che è possibile realizzare utili, nel nostro caso destinati a tornare alla comunità, rispettando e salvaguardando l'ambiente. Il Piemonte, grazie alla sinergia fra industria e sistema politico locale, ha un bagaglio di eccellenza che dovrebbe essere considerato un modello da esportare". (ANSA).