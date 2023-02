A Camera Torino Eve Arnold, leggenda della fotografa

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Gli scatti più famosi sono quelli che ritraggono le star del cinema, da Marlene Dietrich a Marilyn Monroe, da Joan Crawford a Orson Welles, ma ci sono anche i grandi reportage d'inchiesta. Eve Arnold - prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della agenzia Magnum Photos nel 1951 - è una leggenda della fotografia. E' lei la protagonista della nuova mostra di Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, dal 25 febbraio al 4 giugno dopo il grande successo di Robert Doisneau L'esposizione 'Eve Arnold. L'opera 1950-1980', curata da Monica Poggi e realizzata con Magnum Photos, si compone di circa 170 immagini, molte mai esposte finora, e presenta l'opera completa della fotografa dai primi scatti in bianco e nero della New York degli anni Cinquanta fino agli ultimi lavori a colori della fine del secolo. Gli scatti più noti sono quelli che hanno come soggetto Marilyn Monroe. Iconico anche il ritratto di Malcolm X, che le concede di seguirlo durante i raduni dei Black Muslims.

La carriera di Arnold è un inno all'emancipazione femminile.

I suoi soggetti sono nella maggior parte dei casi donne: lavoratrici, madri, bambine, dive, suore, modelle, studentesse.

Ci sono anche le fotografie intime e delicate realizzate nei reparti di maternità degli ospedali di tutto il mondo, soggetto a cui ritorna per esorcizzare il dolore subito con la perdita di un figlio nel 1959.

La mostra, attenta alle tematiche dell'accessibilità, propone un percorso tattile, la trasposizione audio dei testi di sala, un video introduttivo in lingua dei segni. Giovedì 2 marzo alle 18.30 ci sarà il primo incontro per "I Giovedì in Camera" con Simonetta Agnello Hornby, amica della Arnold che racconterà la grande fotografa da un punto di vista personale. (ANSA).