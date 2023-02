Le chiavi di Torino nei capolavori di Palazzo Madama

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Parte dall'esposizione delle chiavi e della mazza della Città di Torino l'originale mostra che Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica propone dal 24 febbraio al 10 aprile. Uno sguardo sulle sue collezioni civiche e la loro storia attraverso una selezione di opere emblematiche, in un percorso che accompagna il visitatore da La porta della Città nella Corte Medievale a Le chiavi della Città nella Sala del Senato: chiavi reali e allegoriche, che consentono di aprire la porta di Torino.

"Abbiamo fatto una mostra che racconta le chiavi della città partendo da quelle cerimoniali, simbolo allegorico del potere dei cittadini. Abbiamo raccontato attraverso sei parole chiave come attraverso le opere del Museo Civico si può interpretare chi sei, da dove vieni e dove vai poiché le opere non vanno solo viste, ma anche guardate", spiega il direttore di Palazzo Madama Giovanni Carlo Federico Villa che punta a valorizzare i capolavori del Museo, conservati nei depositi o "esposti ma non percepiti".

Si parte dal Tesoro di Desana, uno dei più importanti tesori tardo-antichi al mondo, che mette insieme i gioielli di un nobiluomo romano, Stefano, e una gentildonna ostrogota, Valatrudi. Ci sono i disegno di Juvarra, 644 fogli, tra i quali il disegno della facciata di Palazzo Madama - ora oggetto di un complesso restauro - e i fogli dedicati alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, presentata con un modello in scala 1:500. In mostra anche le grandi arti mesoamericane attraverso capolavori che nessuno ha mai visto, ma fanno parte della collezione del Museo Civico, come l'ornamento di un principe guerriero, uno degli oggetti più preziosi della cultura mesoamericana e le urne funerarie zapoteche. Tra le opere esposte le ringhiere cadute nei bombardamenti di Torino: capolavori dell'arte del ferro piemontese. (ANSA).