Gusto Montagna, alla rassegna lo chef stellato Pino Cuttaia

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Lo chef stellato Pino Cuttaia del ristorante La Madia di Licata (Agrigento), due stelle Michelin, curerà, venerdì 24 febbraio, allo Ski Grill di Frabosa Soprana (Cuneo), la terza cena della sesta edizione della rassegna di alta cucina in alta quota Gusto Montagna. Cuttaia, che sarà protagonista dopo le cene di Isabella Potì del ristorante Bros' di Lecce e Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola (Bologna),si tratta della seconda partecipazione alla kermesse, dopo quella che lo ha visto protagonista nella terza edizione, tenutasi nel 2019.

"Tornare nelle montagne piemontesi per quest'appuntamento è per me bellissimo, nostalgico direi. Gran parte del mio passato l'ho vissuto in questa regione, nella quale mi sono trasferito da bambino con la mia famiglia. A Torino devo molto: qui ho appreso la rigorosa cultura sabauda, che mi ha permesso di ottenere i risultati che ho raggiunto negli anni" ha detto lo chef.

"Il Piemonte è la mia seconda regione dopo la Sicilia: qui ci vivono ancora mia madre e le mie sorelle. La mia è una cucina che va a riprendere alcuni ricordi della memoria siciliana e, per l'occasione, nei piatti si ritroveranno anche dei sapori della tradizione piemontese". (ANSA).