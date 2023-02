Casa di riposo di Asti, presidio davanti a Palazzo Lascaris

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Le lavoratrici e i lavoratori della casa di riposo Città di Asti, da due mesi senza stipendio, manifestano davanti a Palazzo Lascaris, in via Alfieri 15, a Torino. Il presidio è stato confermato dalla Cisl Funzione Pubblica nonostante lo spostamento del Consiglio regionale al pomeriggio. E' atteso l'assessore regionale Maurizio Marrone.

"Da due mesi - spiega Alessandro Delfino, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Asti - i lavoratori non percepiscono alcun reddito. Non abbiamo avuto finora nessuna risposta dalla politica regionale e tantomeno dall'assessorato al Welfare che è il grande assente. Vogliamo l'anticipo dell'indennità dalla Regione in attesa che arrivi il commissario liquidatore della casa di riposo. L'altro aspetto è la ricollocazione del personale che deve essere certa. Sono lavoratori che hanno vinto un concorso e sono dipendenti pubblici. Chiediamo che trovino un nuovo lavoro ad Asti o in territori limitrofi". Drammatica la testimonianza dei dipendenti della casa di riposo: "sono a casa da due mesi senza stipendio, ci sentiamo abbandonate. E' difficile trovare un nuovo posto di lavoro. Dopo 35 anni ci hanno detto dall'oggi al domani 'restate a casa'. Abbiamo visto 130 ospiti andare via con le ambulanze nelle altre case di riposo nel giro di una settimana. Ho mia figlia che mi supporta, ma ho sempre lavorato. Non essere autonoma mi fa stare male", ha detto Rosa Coppola, lavoratrice della casa di riposo e delegata della Cisl Fp (ANSA).