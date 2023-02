Arriva a Torino Taskrabbit, la piattaforma del faidate

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Sbarca anche a Torino dopo Bologna, Rimini e Parma, Taskrabbit, la piattaforma che mette in contatto chi ha bisogno di una mano per lavori dentro e fuori casa con tasker competenti e affidabili. Più di 450 lavoratori indipendenti si sono già iscritti nelle quattro città. I tasker possono registrarsi per offrire i propri servizi in più di 40 diverse categorie.

In Italia, la piattaforma ha registrato una crescita del 124% delle prenotazioni nell'ultimo anno. Le prenotazioni più richieste dagli italiani includono montaggio e assemblaggio mobili, una mano per i traslochi e piccole riparazioni domestiche. In Italia i tasker negli ultimi 6 mesi hanno guadagnato in media 13,28 euro all'ora, poiché - in quanto lavoratori indipendenti - stabiliscono autonomamente le proprie tariffe e disponibilità, prendendo il 100% del loro onorario e delle eventuali mance. Nell'ambito della sua strategia di crescita in Europa, l'azienda - interamente controllata da Ingka Group (Ikea) - continuerà a espandersi e prevede di essere accessibile in tutta l'Italia nei prossimi mesi.

"Siamo entusiasti di portare Taskrabbit in 4 nuove città italiane, offrendo la possibilità a più di un milione di persone nuove di usufruire della piattaforma e della nostra gamma di servizi. Abbiamo rilevato una forte domanda in Italia e ci aspettiamo che continui così, con prenotazioni che si prevede raddoppino nel prossimo anno. Soprattutto, siamo orgogliosi di contribuire a creare nuove opportunità di lavoro" afferma Begüm Zarmann, managing director di Taskrabbit Europa. (ANSA).