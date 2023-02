Aria umida senza piogge, ma domenica è prevista la neve

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Aria umida e nuvole sul Piemonte, come in molte altre aree del continente europeo, ma per qualche giorno ancora non ci saranno precipitazioni, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). "Un deciso cambiamento" è invece atteso nel corso del fine settimana, quando la discesa di aria fredda polare dal nord Europa sulle regioni alpine italiane "determinerà un brusco peggioramento del tempo" sul Piemonte per domenica, con precipitazioni diffuse a carattere nevoso anche in pianura. (ANSA).