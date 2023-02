Truffe ad anziani, campagna informativa Cc sui bus cuneesi

(ANSA) - CUNEO, 22 FEB - Carabinieri in campo contro truffe e furti agli anziani. È stata presentata a Cuneo la campagna pubblicitaria realizzata dal Comando Provinciale dell'Arma, in collaborazione con la società Bus Company e con il supporto della Fondazione CRC. Per un anno i bus della società diffonderanno in tutta la regione il messaggio "Fermiamo le truffe agli anziani - Chiama il 112". Sui pullman, infatti, sono state applicate le vetrofanie predisposte dall'Arma, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui reati in danno degli anziani.

Alla presentazione ha partecipato il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale di Brigata Antonio di Stasio, ricordando l'impegno dell'Arma sul territorio nel contrasto a questi odiosi fenomeni. Il colonnello Giuseppe Carubia, comandante provinciale dei Carabinieri di Cuneo, ha ringraziato la Bus Company e la Fondazione CRC per il contributo all'iniziativa, nata dall'idea di un comandante di stazione. La campagna rappresenta un ulteriore tassello nell'attività informativa che da tempo vede impegnati i carabinieri negli incontri con anziani in associazioni, parrocchie, eventi e manifestazioni pubbliche, anche nei centri più piccoli. Forte impulso viene dato anche alle attività investigative su questo fronte. È dello scorso mese di gennaio l'operazione 'Centauro' del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, che ha consentito di arrestare 4 persone accusate di 29 furti in abitazione, 20 dei quali in danno di anziani. (ANSA).